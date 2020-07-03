РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. Полицейские Подольска задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в краже телефона, наушников и денег с банковской карты местного жителя, сообщается на сайте Г лавного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 19-летнего местного жителя о том, что неизвестный, находясь на улице Кирова, применил насильственные действия в отношении заявителя и совершил хищение мобильного телефона, беспроводных наушников и банковской карты, с которой впоследствии снял денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила более 28 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 18-летнего местного жителя. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ (грабеж)», - говорится в сообщении.

Подольским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.