РИАМО - 3 июл. В Московской области с 6 июля учреждения дополнительного образования (кружки и секции) возобновляют свою работу, в помещениях будут соблюдать стандарты безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

«Кружки и секции будут открыты в соответствии с принятым стандартом: регулярная уборка и дезинфекция помещений; ежедневные «утренние фильтры»; соблюдение дистанции при рассадке», - отметила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она добавила, что совместное пребывание детей из разных кружков на спортивных и игровых площадках, в коридорах, вестибюлях и иных помещениях будет исключено. Данные меры приняты для безопасности обучающихся.

Также с 6 июля в Московской области детские сады заработают в обычном режиме.

Ограничения в работе кружков, секций и детских садов ввели в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Сейчас почти все ограничения в Подмосковье сняли.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 6 718 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 298 больных. В Москве - 659.

- В Подмосковье еще 596 человек вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. За весь период после коронавируса выздоровели 37 398 пациентов

- Еще 1591 пациент в Москве вылечился после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 154839 человек

- Первые добровольцы, испытывающие вацину от Covid-19, чувствуют себя хорошо. Вакцинацию провели 18 июня в военном клиническом госпитале имени Бурденко.

- В Москве скончались еще 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3904 человека с Covid-19