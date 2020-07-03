РИАМО – 3 июл. Последний тест на коронавирус у главы одной из участковых избирательных комиссий в столице оказался положительным, она сразу же ушла на самоизоляцию, сообщает РИА Новости.

Известно, что тест женщина сдала 30 июня, о заражении узнала на следующий день и ушла на самоизоляцию.

«Симптомов заболевания у ее не было», - говорится в сообщении.

В день голосования на участке были приняты все необходимые меры по дезинфекции.

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3 ИЮЛЯ

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