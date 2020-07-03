РИАМО - 3 июл. За безопасностью при проведении голосования по поправкам в Конституцию следили около 250 тысяч представителей правоохранительных органов, сообщил член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгений Колюшин.

«250 тысяч полицейских, ЧОПовцев, казаков день и ночь охраняли этот процесс», - сказал Колюшин.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Поправки в Конституцию России одобрили 77,92% участников всероссийского голосования, явка составила 67,97%