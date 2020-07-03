РИАМО - 3 июл. Полицейские московского метро изъяли у 19-летнего пассажира 19 патронов к огнестрельному оружию в ходе досмотра в вестибюле станции «Царицыно» Замоскворецкой линии, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

Речь идет о патронах калибра 7,62 миллиметра. Исследование показало, что изъятые патроны относятся к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия и предназначены для стрельбы.

«По данному факту дознанием УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.