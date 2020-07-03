РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 июл. Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева провели в Московском областном перинатальном центре Балашихи успешную операцию новорожденной с весом 720 граммов, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Девочка родилась на 28 неделе с весом 600 граммов. На момент операции вес составлял 720 граммов.

«Несколько дней назад в нашем перинатальном центре кардиохирурги отделения кардиологии недоношенных и грудных детей с врожденными пороками сердца Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева провели успешную операцию недоношенному ребенку. Браво врачам и скорейшей реабилитации малышке», - говорится в сообщении.