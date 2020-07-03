РИАМО - 3 июл. В РФ намерены ввести тотальный контроль за операциями юридических лиц с наличными средствами, банки обяжут сообщать обо всех операциях предпринимателей с наличностью на сумму от 600 тысяч рублей, пишет в пятницу газета «Известия».

Нововведения вступят в силу, если Госдума примет законопроект с поправками к «антиотмывочному» закону, которые формально направлены на снижение нагрузки по обязательному контролю.

«Ко второму чтению в документе появились изменения, которые, по мнению экспертов, принципиально трансформировали его суть. Прежде всего — в вопросе операций предпринимателей с наличными на сумму 600 тысяч рублей и более», - отмечается в материале.

На сегодня закон освобождает банки от необходимости сообщать о таких операциях, если они связаны с хозяйственной деятельностью юрлиц. Законопроект ужесточит контроль в данной области.

Эксперты уверены, что такое решение осложнит жизнь банкам и предпринимателям. В Центробанке и Росфинмониторинге с данными выводами не согласны.