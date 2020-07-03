РИАМО - 3 июл. В прошедшем июне на приготовление окрошки жители России тратили 459 рублей, это на 6% выше, чем стоимость такого же набора продуктов в 2019 году, пишет газета «Известия».
Компания «Платформа ОФД» изучила 40 миллионов чеков в сутки, которые поступили от более 900 тысяч онлайн-касс по России. Стоимость окрошки рассчитывалась по классическому рецепту: редис (230 граммов), картофель (400 граммов), яйца (5 штук), огурцы (300 граммов), колбаса вареная (300 граммов), сметана (230 граммов), квас (1 литр), лук и укроп (по одному пучку).
В кафе и других заведениях общепита страны один из самых популярных летних супов в июне можно было заказать в среднем за 120 рублей (плюс 4% к 2019 году), но объем его продаж в кафе и ресторанах за год снизился на 66%.
Самое маленькое подорожание отмечено у кваса и сметаны. А стоимость вареной колбасы за год вообще снизилась на 7%.
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