РИАМО – 3 июл. Прощание с актером Виктором Проскуриным пройдет 4 июля с 10:00 до 12:00 в Театральном институте имени Б. Щукина, сообщает Газета.ru.

Похоронят его на Троекуровском кладбище, там же состоится отпевание.

«Виктор Проскурин начал свой творческий путь в Щуке и окончит его там же. Только спустя полвека», — написала на своей странице в Facebook его жена Ирина Хонда.

Она рассказала, что покойному сделали пять тестов на коронавирус и все они были отрицательными.

Звезда фильмов «Большая перемена» и «Жестокий романс» Виктор Проскурин умер 30 июня из-за хронической обструктивной болезни легких. Ему было 68 лет.