РИАМО - 3 июл. Машине, которая стоит рядом с Музеем советского детства в подмосковном Сергиевом Посаде, повредили капот, сообщается в Instagram-аккаунте музея.

В сторис аккаунта музея опубликовали фото помятого капота автомобиля зеленого цвета. В музее отметили, что теперь, видимо, придется написать объявление о том, что нельзя сидеть на машинах, отрывать зеркала, ручки и номера, рисовать и царапать.

Ранее вандалы оторвали зеркало заднего вида у легендарной машины «Копейка», которая стоит у Музея советского детства. Неприятный инцидент произошел рано утром 23 июня. Видеокамеры зафиксировали, как молодой человек отрывает зеркало от автомобиля и уходит.

Неравнодушные жители помогли вернуть первоначальный вид автомобилю – они принесли в музей зеркала от машин, которые были в их семье. Теперь у легендарной «Копейки» есть два комплекта зеркал «на выбор».

Музей советского детства находится в Сергиевом Посаде. Рядом со входом в музей стоят несколько ретроавтомобилей, с которыми любят фотографироваться местные жители.