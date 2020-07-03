РИАМО - 3 июл. Поправки в Конституцию России одобрили 77,92% участников всероссийского голосования, явка составила 67,97%, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«Мы с вами справились, голосование прошло максимально открыто, было свыше 526 тысяч наблюдателей от 18 политических партий. Голосование прошло безопасно, свободно, <...> демократично. <...> На участки пришли 74,2 миллиона граждан, или 67,97%», - сказала Памфилова, объявляя результаты.

По ее словам, поправки в Конституцию РФ одобрили 57,7 миллиона жителей страны, что составляет 77,92%.

Она отметила, что Центральная избирательная комиссия РФ получила все протоколы.

«Данные голосования достоверны, легитимность бесспорна. Итоги установлены, протоколы всеми 85 субъектовыми комиссиями представлены и подписаны», - заключила Памфилова.

Как уточняется в Twitter-аккаунте ЦИК, против поправок в Конституцию РФ проголосовали 21,27% участвовавших в голосовании россиян.

Протокол ЦИК РФ об итогах общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в главный закон страны подписан 3 июля в 11:33.

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