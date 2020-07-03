РИАМО - 3 июл. В Москве уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями составил 385,3 случая на 100 тысяч человек, передает RT.

Всего в 2019 году в РФ впервые выявили 640,4 тысячи случаев злокачественных новообразований. Рост в сравнении с 2018 годом составил 2,5%.

«В Москве и некоторых регионах страны начинают работать программы по скринингу… Также сейчас начинает улучшаться онкологическая настороженность врачей первичного амбулаторного звена, повышается ранняя диагностика рака», — сказал доктор медицинских наук, заведующий отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова Константин Титов.

Общий уровень заболеваемости по стране составил 436,3 случая на 100 тысяч человек населения.