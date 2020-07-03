РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 июл. Глава Подольска Николай Пестов поблагодарил жителей округа за гражданскую активность во время голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Территориальная избирательная комиссия Подольска подвела итог голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Явка превысила 76%, одобрили внесение поправок в Конституцию более 80% проголосовавших граждан. По словам Пестова, это говорит о высоком интересе жителей Подольска к состоявшемуся историческому событию.

«Уважаемые подольчане! Примите искреннюю благодарность за вашу гражданскую активность, за принципиальность позиции! Выражаю признательность за ответственный многодневный труд по подготовке и обеспечению проведения общероссийского голосования задействованным коллективам учреждений, организаций и предприятий, членам участковых избирательных комиссий и общественным наблюдателям, средствам массовой информации – за активное освещение хода голосования», – написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отдельное спасибо он выразил руководителям и сотрудникам надзорных и правоохранительных органов.

«Итоги голосования открывают новый важный этап в истории нашей Родины. Дай Бог, чтобы он был мирным, укрепил Россию, обеспечил всем нашим согражданам достойную жизнь и благополучие!» – заключил Пестов.