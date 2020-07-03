РИАМО - 3 июл. За минувшие сутки в Московской области скончались еще семь человек с подтвержденным коронавирусом, за весь период умерли 928 человек с инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в Подмосковье выявили 298 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии в регионе выявили 58 491 случай коронавируса.

В Подмосковье с начала распространения коронавируса выздоровели и выписались 37 398 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

3 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 6 718 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 298 больных. В Москве - 659.

- В Подмосковье еще 596 человек вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. За весь период после коронавируса выздоровели 37 398 пациентов

- Еще 1591 пациент в Москве вылечился после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 154839 человек

- Первые добровольцы, испытывающие вацину от Covid-19, чувствуют себя хорошо. Вакцинацию провели 18 июня в военном клиническом госпитале имени Бурденко.

- В Москве скончались еще 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3904 человека с Covid-19