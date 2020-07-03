РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июл. Более 450 выпускников школ подмосковного Красногорска сдают в пятницу Единые государственные экзамены по литературе, информатике и географии, сообщила муниципальный координатор по государственной итоговой аттестации Ирина Позднова.

«Мы сегодня проводим первый день Единого государственного экзамена. На территории Красногорска сдают три предмета. На сдачу географии заявлены 55 человек, 147 пишут литературу и 250 – информатику», – сказала Позднова.

В нынешнем году в горокруге шесть стационарных пунктов сдачи ЕГЭ. В каждой аудитории могут одновременно сдавать экзамен не более 9 человек, ранее допускалось до 15. Вместимость уменьшили для соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра между экзаменуемыми.

«Мы нацелены на то, чтобы максимально сберечь наших детей и сотрудников», – подчеркнула Позднова.

В аудитории участники ЕГЭ могут находиться без масок и перчаток. С собой на экзамен они могут взять паспорт, черную гелевую ручку и бутылку воды.