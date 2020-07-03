РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска разместили повторные уведомления о сносе гаражей на улицах Серпуховской и Школьной, их планируют демонтировать после 14 июля, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 2 июля повторно разместили уведомления о необходимости самостоятельного демонтажа незаконно установленных строений в виде гаражей и сарая на улице Серпуховской вблизи дома №3 и на улице Школьной напротив дома №34. Просим правообладателей строений до 14 июля самостоятельно демонтировать данные строения, в противном случае демонтаж будет произведен силами администрации», - говорится в сообщении.

Ранее демонтировали бесхозное строение вблизи дома №27 в Октябрьском переулке, откуда вывезли более 50 кубометров бытового мусора.