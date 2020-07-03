РИАМО - 3 июл. В пятницу в Москве выявили 659 новых случаев Covid-19, это на 89% меньше, чем 2 месяца назад, и почти на 20% меньше, чем неделю назад, говорится в сообщении оперативного штаба города по ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Среди новых заболевших 43,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,2% – от 46 до 65 лет, 10,2% - от 66 до 79 лет, еще 6,8% – старше 80 лет. Также 7,4% среди заболевших - дети», - говорится в сообщении.

Все пациенты с коронавирусом, а также те, кто близко контактировал с ними, находятся под наблюдением врачей.

Чтобы подтвердить выздоровление от Covid-19, все пациенты проходят специальные медисследования.

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Текстовая трансляция

3 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 6 718 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 298 больных. В Москве - 659.

- В Подмосковье еще 596 человек вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. За весь период после коронавируса выздоровели 37 398 пациентов

- Еще 1591 пациент в Москве вылечился после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 154839 человек

- Первые добровольцы, испытывающие вацину от Covid-19, чувствуют себя хорошо. Вакцинацию провели 18 июня в военном клиническом госпитале имени Бурденко.

- В Москве скончались еще 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3904 человека с Covid-19