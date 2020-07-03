РИАМО - 3 июл. За последние сутки в Московской области выявили 298 случаев коронавирусной инфекции, за весь период в регионе выявили 58 491 случай заражения, сообщает оперативный штаб региона по ситуации с Covid-19.

За все время врачи вылечили 37 398 пациентов с коронавирусом.

Жители региона могут задать все интересующие их вопросы по коронавирусу по телефону горячей линии: 8 (800) 550-50-30.

В Московской области постепенно снимают введенные из-за коронавируса ограничения. Так, с 6 июля откроются детские сады, а также начнут активно оказывать медуслуги по всем без исключения направлениям, проводить плановые операции.

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Текстовая трансляция

3 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 6 718 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 298 больных. В Москве - 659.

- В Подмосковье еще 596 человек вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. За весь период после коронавируса выздоровели 37 398 пациентов

- Еще 1591 пациент в Москве вылечился после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 154839 человек

- Первые добровольцы, испытывающие вацину от Covid-19, чувствуют себя хорошо. Вакцинацию провели 18 июня в военном клиническом госпитале имени Бурденко.

- В Москве скончались еще 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3904 человека с Covid-19