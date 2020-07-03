РИАМО - 3 июл. В июле в Москве ожидается повышение температуры до 29-32 градусов, жара может плохо сказаться на ноутбуках и другой технике, говорится в сообщении пресс-службы Роскачества.

«Хорошо, если бы гаджеты умели самостоятельно отползать от жалящих лучей светила. Но до тех пор, пока они этого не умеют – соблюдайте рекомендации экспертов Центра цифровой экспертизы Роскачества, чтобы не пришлось внепланово покупать новый ноутбук или тушить загоревшийся», – отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

По его словам, возгорание ноутбука и другой техники из-за жары может случиться, если устройство случайно оказалось бракованным из-за неисправности аккумулятора. Понять это наверняка можно только тогда, когда любимый гаджет загорится прямо на глазах.

В жару перегреву подвергаются не только неисправные ноутбуки, но и корректно работающие. Если при температуре 20 градусов ноутбук нагревается до 40, то при 30 градусах – до 50. Сгореть даже от сильной жары устройство, конечно, не может (разве что может взорваться неисправный аккумулятор). Но из-за перегрева устройства пользователь может потерять все несохраненные данные, а сам компьютер выживет.

Для того, чтобы уберечь свою технику от перегрева, не нужно запускать ресурсоемкие процессы, особенно при зарядке гаджета, организовать обдув ноутбука (хотя бы с помощью вентилятора), не оставлять ноутбук надолго работающим на кровати или на плотном одеяле, в машине или в любом непроветриваемом, жарком, замкнутом пространстве.

Полный перечень советов и рекомендация по сохранения ноутбука в жаркую погоду можно прочитать на сайте Роскачества.