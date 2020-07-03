РИАМО - 3 июл. За последние сутки в столице выявили 659 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период в городе выявили 223 530 случаев Covid-19, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в 84 регионах страны было выявлено 6718 новых случаев коронавируса. Более 32% человек, у которых выявили коронавирус, не имели проявлений заражения. Умерли 176 пациентов с Covid-19, выздоровели 8915 человек.

Столичные врачи с начала пандемии вылечили от коронавирусной инфекции 154 839 человек. Переболевшие Covid-19 жители столицы могут стать донорами плазмы, которую используют для дополнительной терапии пациентам в среднетяжелом и тяжелом состоянии. Плазму сдали свыше 1,4 тысячи человек.

Из-за снижения количества выявляемых случаев коронавируса больницы столицы возвращаются к плановому приему и лечению пациентов.

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Текстовая трансляция

3 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 6 718 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 298 больных. В Москве - 659.

- В Подмосковье еще 596 человек вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. За весь период после коронавируса выздоровели 37 398 пациентов

- Еще 1591 пациент в Москве вылечился после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 154839 человек

- Первые добровольцы, испытывающие вацину от Covid-19, чувствуют себя хорошо. Вакцинацию провели 18 июня в военном клиническом госпитале имени Бурденко.

- В Москве скончались еще 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3904 человека с Covid-19