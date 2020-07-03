РИАМО - 3 июл. В пятницу в Москве начинается проведение единых государственных экзаменов, больше всего выпускников будут сдавать экзамены по русскому языку, математике и обществознанию, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего на сдачу ЕГЭ в Москве зарегистрировалось около 80 тысяч человек. В этом году сдавать экзамены будут только те, кто собирается поступать в вузы, остальные выпускники от сдачи ЕГЭ освобождены по решению правительства», - сказала Ракова.

Она уточнила, что самыми востребованными экзаменами среди московских выпускников стали русский язык и профильная математика. Эти предметы чаще всего нужны для поступления в вуз.

На третьем месте – обществознание. Этот предмет выбрали более трети всех сдающих ЕГЭ.

В проведении экзаменов задействовано 30 тысяч сотрудников образования. Все они предварительно сдали тесты на коронавирус.