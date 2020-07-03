РИАМО - 3 июл. Московским областным УФАС России в отношении министерства строительного комплекса Подмосковья за непредставление документов, необходимых для проведения проверки, составлен административный протокол, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФАС РФ.

Протоколом зафиксировано нарушение части 5 статьи 19.8 КоАП.

«На основании представленных прокуратурой Московской области материалов проверки контрольно-счетной палаты Московской области управлением проводится расследование по признакам возможного заключения антиконкурентных соглашений при проведении электронных аукционов и запросов предложений по строительству фельдшерско-акушерских пунктов в Московской области», - говорится в сообщении.

У министерства были затребованы все необходимые для расследования документы. Министерством строительного комплекса Подмосковья к установленному сроку документы не представлены.