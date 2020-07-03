РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июл. В городском округе Мытищи 19 жителей подали заявки на участие в губернаторской премии «Мы рядом», сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

Остается немного дней, чтобы успеть подать заявку на участие в губернаторской премии «Мы рядом». До 14 июля будет идти первый этап - сбор заявок и формирование списков участников. Заявки принимаются на сайте: премия-мырядом.рф. Для тех, кто уже подал заявку, начался второй этап - общественное голосование. Оно пройдет до 28 июля.

«На данный момент 19 мытищинцев подали на соискание премии свои проекты. Есть несомненные лидеры в голосовании: Екатерина Морозова, номинация «Медицина и здравоохранение» - 134 голоса. Марина Берзлякова, номинация «Культура и образование» - 71 голос. Светлана Чижова, номинация «Культура и образование» - 64 голоса, Дмитрий Дерябин, номинация «Медицина и здравоохранение» - 25 голосов. Татьяна Чаплиева, номинация «Волонтерство и благотворительность» - 23 голоса», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что всегда жители округа принимали самое активное участие. Более того, заявленные проекты не оставались без внимания и получали призовые места.

«Призываю поддержать наших мытищинских участников. Да, для этого есть правило - надо зарегистрироваться на официальном сайте премии. Им очень нужна наша с вами поддержка. Кстати, отдать голос возможно за любое количество проектов. Участвуйте, обязательно голосуйте за добрые, интересные проекты! Я знаю, что отзывчивых и неравнодушных людей в нашем округе много», - подчеркнул Азаров.

Он добавил, что номинантами станет одна тысяча участников, набравших наибольшее количество голосов в общественном голосовании на данном этапе конкурса. Затем в течение 60 дней со дня окончания срока приема проектов будут рассматривать заявки номинантов. В рамках третьего этапа определят лауреатов ежегодной премии из числа номинантов.

«До 30 октября на основании решения жюри Главное управление социальных коммуникаций Подмосковья подготовит проект постановления губернатора Московской области о присуждении премий губернатора «Мы рядом» и определит дату торжественного награждения», - уточнил глава Мытищ.