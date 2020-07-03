РИАМО – 3 июл. Сбербанк улучшил процесс обслуживания клиентов с нарушением зрения, сотрудники, работающие в отделениях, прошли специальное обучение по правильному взаимодействию с людьми, посещающими отделения банка в сопровождении собак-поводырей, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

Инициатива запущена в рамках проекта «Мы рады собакам-поводырям», к которому банк присоединился в 2019 году для создания безбарьерной среды в своих отделениях.

«Мы рады собакам-поводырям» — проект учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов», основная задача которого — социальная реабилитация людей с инвалидностью с помощью специально обученных собак», — говорится в сообщении.

Сотрудники центра помогают компаниям подготовить персонал к работе с незрячими клиентами: проводят очные тренинги, делятся памятками и информационными материалами, проводят консультации для интегрирования информации в систему обучения персонала организации.

Инициатором сотрудничества с учебно-кинологическим центром стал Среднерусский банк Сбербанка.

В результате этого партнерства было организовано дистанционное и очное обучение сотрудников, а также создан тренировочный маршрут для собак-поводырей на базе одного из офисов Сбербанка.

«В августе 2019 года нам поступило предложение о партнерстве с учебно-кинологическим центром «Собаки-помощники инвалидов». Мы сразу заинтересовались этой темой и оценили социальную значимость проекта. После встречи с представителями центра определили общую цель — усовершенствовать клиентский опыт по обслуживанию в банке незрячих клиентов в сопровождении собак-поводырей», — отметил вице-президент ПАО Сбербанк - председатель Среднерусского банка Кирилл Брель.

Он добавил, что проектом занялись сотрудники подразделения «Особенные решения», которые занимаются проектами по улучшению качества обслуживания клиентов с инвалидностью.

«На сегодняшний день мы уже реализовали совместный план действий. В нем предусмотрели самые важные моменты проекта: создание безопасной среды в банке, дистанционное и очное обучение сотрудников, а также создание тренировочного маршрута для собак-поводырей на базе офиса Среднерусского банка в Железнодорожном», — уточнил Брель.

Директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова отметила, что Сбербанку как социально-ответственной компании важно, чтобы каждый клиент в отделении банка чувствовал себя комфортно и безопасно.

«Кроме того, нам бы хотелось формировать правильное отношение в обществе к незрячим людям, которым помогают поводыри. Сотрудничество с центром «Собаки-помощники инвалидов» позволит нам улучшить пользовательский опыт незрячих людей, посещающих банк в сопровождении собак–поводырей. В этом нашим клиентам помогут более 12 тысяч консультантов в офисах Сбербанка, которые прошли обучение по программе центра», — добавила Алтухова.