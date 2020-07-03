РИАМО - 3 июл. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28» закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы УФАС России по Московской области.

«Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России», - говорится в сообщении.

В управлении признали жалобу ООО «Диалог-Сервис» обоснованной и выдали заказчику обязательное для исполнения предписание. Заказчик не согласился с этим и обратился в суд.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Диалог-Сервис» на действия ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона на выполнение аварийно-восстановительных работ здания больницы.