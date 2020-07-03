РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июл. Анестезиолог-реаниматолог Андрей Кузнецов в пятницу проведет онлайн-занятие для будущих мам подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы городской больницы №1.

«Третьего июля в 12:00 в «Школе матерей» пройдет онлайн-занятие с анестезиологом-реаниматологом. В этот день поговорим об обезболивании в родах. На вопросы будущих мам ответит анестезиолог-реаниматолог Кузнецов Андрей Владимирович», - говорится в сообщении.

Врач расскажет об эпидуральной анестезии при естественных родах, о том, в каких случаях при кесаревом сечении применяется общий наркоз, а в каких - спинальная анестезия.

Занятие пройдет в Instagram-канале акушерского отделения Красногорской горбольницы №1.