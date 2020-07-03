РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. Инспекторы ГИБДД призвали жителей Люберец в ходе социального раунда соблюдать скоростной режим на дорогах, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В рамках реализации социального раунда «Некуда спешить!» сотрудники службы пропаганды с водителями и обслуживающим персоналом автозаправочной станции «Газпромнефть» горокруга Люберцы провели информационно-разъяснительную работу по повышению уровня информированности граждан о важности соблюдения и правильного выбора скоростного режима», - говорится в сообщении.

В ходе бесед сотрудники ГИБДД призывали водителей соблюдать скоростной режим, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и образовательным организациям, а также быть особенно внимательными при перевозке в автомобиле детей.

Всем участникам дорожного движения вручили тематические листовки.