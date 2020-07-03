РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 июл. Сотрудники пожарной охраны потушили пожар в квартире жилого дома на Пролетарской улице в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Второго июля в 22:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: город Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Пролетарская, дом 8, квартира 43. В 22:29 — пожар ликвидирован», – говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

К ликвидации пожара привлекли 15 человек и четыре единицы техники.