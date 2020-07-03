РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 3 июл. Сотрудников Госавтоинспекции подмосковных Люберец наградили грамотами и почетными знаками в профессиональный праздник, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу в люберецкой Госавтоинспекции прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню ГИБДД. На нем присутствовали глава Люберец Владимир Ружицкий, глава Дзержинского Людмила Иванова, глава Котельников Сергей Жигалкин, а также начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев и начальник ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Илья Атаманов.

«Мы работаем сейчас в сложной ситуации - во время пандемии, все время на посту в масках и перчатках. Нас редко хвалят, но мы все равно выполняем свой долг. Мы также, как и врачи, отстояли, некоторые из нас болели и продолжают болеть. Спасибо вам за то, что вы несли свою службу в дождь, холод. Хочу пожелать всем здоровья, в том числе и семьям», - сказал Романцев.

Он вручил грамоты и почетные знаки отличившимся сотрудникам. Вместе Ружицкий, Иванова и Жигалкин поздравили инспекторов ГИБДД и также вручили им грамоты, дипломы и ценные подарки.

День ГИБДД – профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции, который отмечают ежегодно 3 июля. На государственном уровне он введен с 2009 года, однако неофициально сотрудники ГИБДД уже более 80 лет считают 3 июля своим днем.