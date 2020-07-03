РИАМО - 3 июл. Следственным комитетом по материалам ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств и халатности должностных лиц федерального государственного учреждения дополнительного образования «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России», говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью.

«По предварительным данным следствия, в 2018 году в рамках государственного контракта указанному государственному учреждению были выделены денежные средства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов института, расположенного в городе Домодедово», - говорится в сообщении.

Но работы в установленные сроки не завершились, а оставшиеся денежные средства в сумме более 46 миллионов рублей были потрачены на не предусмотренные контрактом нужды.

Кроме того, должностные лица не осуществляли должный контроль за исполнением условий и сроков контракта, который не был своевременно расторгнут. Также не были возмещены в доход государству денежные средства, подлежащие удержанию в виде штрафных санкций. В свою очередь, это повлекло причинение ущерба на сумму более 10 миллионов рублей.

Следователи провели обыски и осмотрели все объекты, где должны были проходить ремонтные работы. Истребована вся необходимая следствию документация. На данный момент устанавливаются лица, причастные к преступлению.