РИАМО - 3 июл. С 4 июля на портале «Онлайн.Библиогород» (online.bibliogorod.ru) станет доступен новый раздел под названием «Писатели-юбиляры — 2020», который будет всецело посвящен отечественным и зарубежным классикам, чьи юбилеи со дня рождения отмечаются в этом году, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы.

«Посетители сайта смогут почитать биографии и избранные произведения классиков — Чехова, Пастернака, Твардовского, Шолохова и других. Еще в разделе появятся аудиоролики и видео с рассказами о писателях и чтением отрывков из их книг», — сказала заммэра города – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

В данном разделе, например, можно будет послушать лекцию о жизни итальянского поэта и мыслителя Данте Алигьери. Ее прочтет заведующий библиотекой №183 имени Данте Алигьери Эдуард Люшин. Кроме того, будет представлена уникальная архивная запись, на которой сам писатель Михаил Шолохов читает отрывок своего романа «Тихий Дон».

«Интересно, что в честь юбиляров этого года, кроме Ивана Бунина и Афанасия Фета, названы библиотеки в Москве, которые хранят очень много интересной, а порой и уникальной информации о писателях и поэтах», — отмечается в материале.

В начале в разделе будет представлена информация о девяти авторах, чьи юбилеи в этом году уже отметили и чьи юбилеи будут отмечаться в ближайшее время.

Речь идет об Александре Грибоедове (15 января исполнилось 225 лет со дня рождения), Антоне Чехове (29 января — 160 лет со дня рождения), Борисе Пастернаке (10 февраля — 130 лет со дня рождения), Всеволоде Иванове (24 февраля — 125 лет со дня рождения), Михаиле Шолохове (24 мая — 115 лет со дня рождения), Данте Алигьери (конец мая — 755 лет со дня рождения), Александре Твардовском (21 июня — 110 лет со дня рождения), Антуане де Сент-Экзюпери (29 июня — 120 лет со дня рождения) и Льве Кассиле (10 июля —115 лет со дня рождения).

Это будут биографические материалы о писателях и основных событиях их жизней. Кроме того, можно будет узнать, что некоторых из них связывало с Москвой. Также в разделе выложат рекомендации пяти лучших произведений каждого автора и ссылки на них.

В конце каждого месяца в разделе будет появляться информация об авторах, чьи юбилеи состоятся в следующем месяце. В конце июля посетителям сайта расскажут об Александре Грине (23 августа — 140 лет) и Юрии Трифонове (28 августа — 95 лет).

В августе также представят информацию об Александре Куприне (7 сентября — 150 лет), а в сентябре расскажут про Сергея Есенина (3 октября — 125 лет) и Ивана Бунина (22 октября — 150 лет).