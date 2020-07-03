РИАМО - 3 июл. Мосгоризбирком опроверг информацию о якобы не учтенных бюллетенях в ходе голосования по поправкам к Конституции России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее агентство «Би-би-си» сообщило, что журналисты смогли вынести с участков бюллетени для голосования, которые затем не были учтены в итоговых протоколах.

«По приведенным в публикации участкам число бюллетеней корректно указано как в актах их передачи и погашения неиспользованных бюллетеней, так и в протоколах об итогах голосования. Неучтенных или утраченных бюллетеней выявлено не было», — говорится в сообщении.

В Мосгоризбиркоме уточнили, что сама работа с бюллетенями осуществлялась под камерами видеонаблюдения, что полностью исключает возможность бесконтрольного использования бюллетеней для голосования.

По итогам обработки 100% протоколов УИК в Москве 65,29% участников голосования одобрили внесение поправок в Конституцию России, против высказались 33,98%.