РИАМО - 3 июл. Еще 1591 пациент в Москве вылечился после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, за все время после коронавируса выздоровели 154839 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. <...> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 154839» - сказала Ракова.

Чтобы подтвердить выздоровление, все пациенты проходят специальные исследования.

Вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы. Это должен быть человек от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий хронических заболеваний.

Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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3 ИЮЛЯ

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- Еще 1591 пациент в Москве вылечился после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 154839 человек

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