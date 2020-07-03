РИАМО - 3 июл. Подмосковные полицейские в городском округе Солнечногорск задержали подозреваемых в сбыте 2 килограммов наркотиков, задержание проводилось при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром», говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками полиции была получена оперативная информация о том, что в лесном массиве вблизи деревни Дубровки находится закладка с наркотиком. Полицейскими было принято решение в этом месте выставить наблюдение. Через некоторое время оперативниками были замечены двое мужчин, которые прибыли на автомобиле и подобрали пакет с веществом светлого цвета, который при задержании был изъят полицейскими», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанным 23 и 24 года. По предварительной информации, задержанные выполняли роль наркокурьеров и сбывали наркотические средства через тайники-закладки.

«В ходе досмотра автомашины задержанных оперативниками обнаружены и изъяты еще два пакета с неизвестным содержимым. По результатам химического исследования установлено, что в одном из пакетов находится наркотическое средство – метилэфедрон. Общая масса трех изъятых пакетов составила 2 килограмма», – добавила Петрова.