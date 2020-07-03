РИАМО - 3 июл. Добровольцы из первой группы, которых привили от Covid-19 две недели назад в военном клиническом госпитале имени Бурденко, чувствуют себя хорошо после введения вакцины, сообщает kp.ru.

«Добровольцы первой группы, получившие по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья не предъявляют. За прошедшие две недели серьезных нежелательных явлений не зарегистрировано», - говорится в сообщении

Первую вакцинацию добровольцев провели 18 июня. Вторую группу привили через 5 дней. Осложнений не возникло ни у одного пациента.

Зарегистрировать вакцину могут уже в августе. В сентябре ее могут пустить в промышленное производство.

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3 ИЮЛЯ

- В Подмосковье еще 596 человек вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. За весь период после коронавируса выздоровели 37 398 пациентов

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- Первые добровольцы, испытывающие вацину от Covid-19, чувствуют себя хорошо. Вакцинацию провели 18 июня в военном клиническом госпитале имени Бурденко.

- В Москве скончались еще 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3904 человека с Covid-19