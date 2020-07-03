РИАМО - 3 июл. На территории Подмосковья и столицы до вечера пятницы объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности. Он обозначает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за грозы и порывов ветра до 15 метров в секунду в Московском регионе будет действовать с 09:00 до 21:00 пятницы.

Кроме того, в Подмосковье объявлен «желтый» уровень из-за высокой пожарной опасности до 00:00 4 июля.

«Желтый» уровень также объявили в Тверской, Смоленской, Брянской, Калужской, Орловской, Курской, Белгородской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областях.

В пятницу в Московском регионе ожидается небольшой дождь. Температура составит плюс 27-29 градусов.