РИАМО - 3 июл. Более 157 тысяч контрактов с начала 2020 года заключили на столичном портале поставщиков, 90% активных пользователей портала — это представители малого и среднего бизнеса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За первое полугодие 2020 года на портале поставщиков было заключено свыше 157 тысяч контрактов — в два с половиной раза больше, чем за тот же период прошлого года. Общая сумма контрактов превышает 19 миллиардов рублей. С ресурсом работают уже 34 региона России, и за первое полугодие региональные заказчики заключили свыше 30 тысяч контрактов на сумму 2,6 миллиарда рублей», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пятая часть контактов была заключена с региональными заказчиками. Больше всего заказов пришло из Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Новгородской и Кемеровской областей, а самыми популярными товарами стали медицинские товары.

Как отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, 90% активных пользователей портала — это представители малого и среднего бизнеса.