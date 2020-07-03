РИАМО - 3 июл. С пятницы специалисты «Мосгаза» возобновляют проверки газового оборудования в жилых многоквартирных домах столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Все специалисты, задействованные в проведении проверок в жилых домах, будут неукоснительно соблюдать меры личной безопасности, они обеспечены медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами, также ежедневно проводится контроль состояния их здоровья», – сказал Бирюков.

Он также напомнил о мошенниках, которые могут попытаться попасть в квартиры под видом газовиков.

«К сожалению, такие случаи нередки, поэтому еще раз хотел бы напомнить о том, что нужно проявлять бдительность и при возникновении малейших сомнений звонить в «Мосгаз» и проверять информацию, действительно ли в вашем доме запланирована проверка газового оборудования», - отметил заммэра.

График проверок есть на официальном сайте «Мосгаза».

Обходы ранее приостановили из-за пандемии коронавируса.