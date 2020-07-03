РИАМО - 3 июл. В Москве скончались еще 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, за весь период пандемии в городе умерли 3904 человека с Covid-19, сообщает оперштаб столицы.



Оперативный штаб напомнил, что при плохом самочувствием и любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением.



Также необходимо вызвать врача на дом.

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2 ИЮЛЯ

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- Запрет на международные перелеты продлен до 1 августа. Соответствующие телеграммы Росавиация направила руководству аэропортов России

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось в 10 раз меньше, чем на пике пандемии. Седьмого мая в Москве было зафиксировано 6703 новых случая инфицирования коронавирусом.

- За последние сутки в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1055 пациентов. За все время пандемии в столице вылечились 153 248 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 6 760 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 317 больных. В Москве - 662.

- Еще 750 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выздоровели 36 802 пациента.

- В Москве скончался 31 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3870 пациентов