РИАМО - 3 июл. Столица возглавила рейтинг субъектов РФ по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме за 2019 год, который был составлен по итогам исследования министерства экономического развития страны, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Новые технологии управления».

Столица набрала 98,36 балла из 120 возможных. Вторую строчку рейтинга заняла Московская область, которая набрала 91,9 балла, на третьем оказалась Ростовская область (87,87 балла).

«Современный город — это удобный город с продвинутой цифровой средой. Максимально удобными для людей должны быть в том числе госуслуги. Для этого мы переводим их в электронный вид и повышаем их качество. За все время городскими онлайн-услугами и сервисами воспользовались уже 1,6 миллиарда раз», — сказала заммэра города – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

При проведении исследования оценивалось качество и удобство предоставления электронных услуг на портале mos.ru по нескольким критериям — возможность ознакомиться с полной и актуальной информацией о порядке получения услуг, быстро подать заявление в электронной форме и так далее.

По словам Сергуниной, лидерство столицы в рейтинге Минэкономразвития — это результат последовательной, системной работы на протяжении последних лет.

Она также подчеркнула, что на сегодня на портале mos.ru доступно более 360 электронных услуг и сервисов для физических и юридических лиц, а число пользователей портала достигло 10,7 миллиона.

Самыми популярными у жителей столицы услугами и сервисами по итогам прошлого года стали «Электронный дневник школьника» (более 193,9 миллиона обращений), поиск и оплата штрафов ГИБДД (свыше 88,5 миллиона обращений) и прием показаний приборов учета воды (более 36,9 миллиона обращений).

Среди юридических лиц в 2019 году был популярен поиск такси в реестре выданных разрешений (свыше 20,2 миллиона обращений), сервис сверки финансово-лицевых счетов арендаторов (более 294,5 тысячи обращений) и оформление разовых пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения (свыше 206 тысяч обращений).