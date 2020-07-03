РИАМО – 3 июл. Более 50 спортивных занятий прошло в рамках проекта онлайн-тренировок «Живу спортом», эти занятия просмотрели более 300 тысяч раз, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках проекта «Живу спортом» проводятся онлайн-тренировки в Instagram и Zoom.

«Всего у нас проведено 52 онлайн-тренировки, они просмотрены более 300 тысяч раз. Кроме того, проходят отдельные занятия для детей и старшего поколения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все тренировки проходят под руководством профессиональных тренеров и спортсменов, которые ведут прямой эфир из спортивных учреждений. Участники могут посетить онлайн-занятия по йоге, стретчингу, кроссфиту, пилатесу, фитнесу, зумбе, фитболу.