РИАМО - 3 июл. Минувшей ночью в деревне Фенино городского округа Балашиха загорелось строение в поле напротив дома 1А, погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в 1:38. К моменту прибытия спасателей огонь распространился по всей площади строения - 16 квадратных метров.

«В 01:48 - ликвидация открытого горения. В 03:55 - ликвидация последствий пожара», - говорится в сообщении.

В результате пожара погибли два человека. На месте происшествия работали 20 человек и семь единиц техники.