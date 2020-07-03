РИАМО - 3 июл. В пятницу в Подмосковье и столице будет жарко, температура воздуха поднимется до плюс 30 градусов, ожидаются кратковременные дожди, атмосферное давление составит порядка 746 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве — плюс 28 - плюс 30, по области — плюс 25 - плюс 30 градусов», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, при облачной с прояснениями погоде возможны кратковременные дожди. Скорость юго-западного ветра будет не выше 10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит порядка 746 миллиметров ртутного столба, а влажность воздуха достигнет показателя в 50%.

Жителям советуют чаще пить воду и не подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей.