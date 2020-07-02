РИАМО - 2 июл. Уголовное дело возбудили в столице по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Дортрансмост», долг составил более 22 миллионов рублей, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
Дело возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат).
«По версии следствия, в период с декабря 2019 года по март 2020 года руководство ООО «Дортрансмост» в нарушение требований Конституции Российской Федерации и трудового законодательства полностью не выплатило заработную плату работникам. При этом финансовая возможность на то имелась», - рассказала Иванова.
На данный момент следователи устанавливают количество работников, чьи трудовые права были нарушены. Кроме того, принимают меры, направленные на компенсацию причиненного ущерба руководством общества.
Расследование по уголовному делу продолжается.
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