РИАМО - 2 июл. В Подмосковье принято решение считать приоритетным для выдвижения на всероссийский конкурс проект создания кластера «Руза заповедная», он предполагает развитие экологического и познавательного туризма, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В правительстве Московской области прошло межведомственное совещание, где рассмотрели проекты в сфере экологического туризма для выдвижения на всероссийский конкурс, на котором определят пилотные территории для создания туристско-рекреационных кластеров.

«Именно в Рузском округе больше всего особо охраняемых природных территорий – 17 заказников и памятников природы. В свое время здесь существовала развитая инфраструктура отдыха и туризма, включавшая более 70 объектов. Большинство из них сегодня заброшено. Проект «Руза заповедная» предполагает возрождение этой инфраструктуры для развития экологического и познавательного туризма», - сказала заместитель министра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова.

В обсуждении участвовали представители Минэкологии, комитета по туризму, а также эксперты и представитель общественности.

Концепция проекта заключается в создании семи парковых пространств, которые объединят «зелеными маршрутами».