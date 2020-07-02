РИАМО - 2 июл. В Московской области наступил сезон покоса травы, за состоянием травы и кустарников каждый день следят сотрудники коммунальных служб региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Важно не только благоустраивать общественные территории и дворы, но и содержать их в чистоте и порядке», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Он отметил, что покос травы - важная часть внешнего вида любого пространства. В летнее время это одна из самых распространенных жалоб жителей.

«Сезон покоса травы начинается в апреле и длится до октября включительно. Приведение зеленых участков в надлежащий вид происходит в среднем 14 раз за весь период», - объяснила заместитель министра благоустройства Подмосковья Светлана Аипова.