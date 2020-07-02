РИАМО - 2 июл. В Подмосковье наступил ягодный и грибной сезон, жители все чаще отправляются в лес, в связи с этим в систему-112 Московской области участились обращения с просьбами помочь людям, заблудившимся в лесу, говорится в сообщении пресс-службы система-112.

«Недавно специалисты системы-112 Московской области помогли в поиске потерявшимся в лесу молодой маме и ее пятилетнему ребенку. Они отправились в лесной массив Солнечногорского городского округа на прогулку и заблудились. Женщина позвонила в службу спасения-112 и попросила о помощи. С помощью мобильного телефона оператор-112 отследил координаты заблудившихся и передал их спасателям», - говорится в сообщении пресс-службы.

На место происшествия оперативно выехали работники поисково-спасательного отряда № 29 ГКУ МО «Мособлпожспас» и помогли. Мама с ребенком были сильно напуганы, но в медицинской помощи не нуждались.

У потерявшихся оператор службы спрашивает фамилию, имя и отчество, возраст, самочувствие, место входа в лес, примерное время прогулки. После этого отправляет на поиски ближайший спасательный отряд и, в случае необходимости, волонтеров.