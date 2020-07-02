РИАМО - 2 июл. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин считает, что явка избирателей на голосование по поправкам в Конституцию и рекордная поддержка продемонстрировали консолидацию общества, передает Nation News.

«Володин указал, что рекордная явка и поддержка поправок в Конституцию РФ говорят о многом. В первую очередь о сплочении граждан», - говорится в сообщении.

По мнению Володина, принятие поправок гарантирует Российской Федерации дальнейшее развитие.

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля.

По итогам обработки 100% бюллетеней УИК 77,92% избирателей одобрили внесение поправок в Конституцию, 20,12% проголосовавших высказались против.