РИАМО - 2 июл. Спикер Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов заявил, что голосование по поправкам к Конституции РФ прошло в Подмосковье максимально прозрачно и легитимно, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Подмосковье по всем критериям показало себя с очень хорошей стороны. Была проведена огромная подготовительная работа, а сам процесс голосования проходил максимально прозрачно, легитимно - все сообщения о возможных нарушениях оперативно проверялись, отрабатывались уполномоченными органами», - отметил Брынцалов.

Также он отметил, что на всех участках для работников и избирателей были обеспечены беспрецедентные меры предосторожности в связи с угрозой распространения коронавируса. Таким образом, жители Подмосковья приняли участие в голосовании, не опасаясь за свое здоровье.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля.

По итогам обработки всех протоколов УИК 77,92% проголосовавших россиян одобрили внесение поправок в Конституцию.