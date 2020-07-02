РИАМО - 2 июл. Популярный российский шоумен Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград», планируется, что премьера нового клипа на песню «Фотосессия» состоится в полночь 3 июля, передает Федеральное агентство новостей.

Блогер Наталья Давыдова, известная под псевдонимом Тетя Мотя, приняла участие в съемках клипа.

«Делюсь потрясающей новостью! Группировка «Ленинград» снова в деле! Сегодня в полночь Сергей Шнуров представит новый клип! Для меня невероятная честь сообщить об этом!» — рассказала она.

По ее словам, поработать с группой Шнурова было ее мечтой.